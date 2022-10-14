По поручению Сергея Цивилева первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Илья Середюк проверил ход строительства больницы, открытие которой намечено на конец года. Он оценил степень готовности помещений основного стационарного корпуса, поликлиники, диагностического блока, а также благоустройство территории.

«Многопрофильная больница в Междуреченске – объект, который входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению Президента РФ Владимира Путина. Современную клинику мы возвели на месте 30-летнего долгостроя. Это новое надежное здание, в строительство и оснащение которого вложено более 2,7 миллиарда рублей. Комплекс будет включать в себя стационар и поликлинику, чтобы в одном месте пациенты проходили диагностику, лечение, получали консультации узких специалистов. Важно запустить медучреждение в срок, чтобы более 100 тысяч жителей южной агломерации региона могли получать рядом с домом качественную медпомощь, не выезжая в Новокузнецк», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Комплекс многопрофильной больницы в Междуреченске рассчитан на 186 койко-мест и 800 посещений в смену. Стационар объединит 10 отделений, которые сейчас находятся в разных частях города. Также откроется новое отделение хронического гемодиализа, которого ранее не было в Междуреченске. В нем смогут получать лечение 50 жителей Междуреченска и Мысков.

В новом медицинском комплексе будут работать 366 врачей и 875 специалистов среднего медперсонала. К открытию больницы в ней будут работать 912 человек. Трудоустройство продолжается: требуются врачи по специальностям: травматология, хирургия, неврология.

В лечебном блоке будут расположены отделения рентгенодиагностики, травматологии, хирургии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория.

На сегодняшний день в семиэтажном здании стационара площадью 20 тысяч кв. м. полностью завершены работы по устройству монолитных конструкций и кровли, вставлены все окна и двери. На всех этажах запущено электро- и теплоснабжение с тепловым пунктом погодной регулировки температуры в помещениях. На 100 % выполнены монтаж перегородок и укладка керамической плитки.

В операционных, рентгенкабинете и кабинете компьютерной томографии отделочные работы завершены, уложен линолеум. Помещения полностью готовы к монтажу и настройке тяжелого медицинского оборудования. На объект также доставлена крупногабаритная медицинская техника – дезинфекционная камера, парогенератор. Установлено и запущено в работу 10 лифтов и три подъемника.

Фасад здания с утеплителем и облицовкой керамогранитными плитами готов на 99 %, завершается монтаж крылец входных групп. Идет укладка тротуарной плитки и асфальтирование проезда вдоль бульвара Медиков. Для освещения территории больницы установлено 17 опор.

Уже вывезен весь строительный мусор, ограждения, вырублены старые деревья. Идет формирование зон озеленения, их отсыпают плодородным грунтом для посева травы и высадки деревьев.

Дополнительно на территории комплекса планируется строительство объектов: резервной дизельной электростанции (смонтирован модульный блок); кислородно-газификационной станции (выполнена фундаментная плита, в полном комплекте установлено оборудование, выполнено ограждение); трансформаторной подстанции (выполнена фундаментная плита, смонтирован модульный блок); резервной котельной с площадкой для автоцистерн (выполнена фундаментная плита, смонтировано модульное здание, ориентировочная готовность оборудования – 99 %).

Также будут капитально отремонтированы поликлиника и диагностический центр, к которым примыкает новое здание. Таким образом, междуреченцы получат единый современный больничный комплекс.