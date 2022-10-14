Заместитель председателя правительства Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) Сергей Ващенко на пресс-конференции рассказал журналистам, что даст региону создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа, а также как можно стать резидентом ОЭЗ «Кузбасс».

«Создание особой экономической зоны будет влиять на всю экономическую жизнь Кузбасса в течение десятилетий. Срок функционирования ОЭЗ — 49 лет. Это позволит создать наиболее благоприятные условия для инвесторов. Льготы, положенные резидентам, касаются налогообложения прибыли, имущественных налогов, налога на землю, арендных платежей. ОЭЗ подразумевает и свободную таможенную зону. Кузбасс связан внешнеэкономическими связями со 116 странами мира. По итогам прошлого года объем экспорта из нашего региона превысил 15,3 млрд долларов, почти треть суммы — несырьевые товары. Так, по итогам 2021 года мы были первыми в России по объему экспорта кондитерских изделий», — рассказал Сергей Ващенко.

Он напомнил, что ОЭЗ «Кузбасс» будет расположена на территории Топкинского муниципального округа и в городе Кемерово. Площадь составит почти 630 га. Общая стоимость планируемых в настоящее время проектов — около 93 млрд рублей, также будет создано как минимум 1200 высокотехнологичных рабочих мест. Крупнейшим инвестором станет ООО «Азот-2»: на проект по производству аммиака и гранулированного карбамида планируется направить свыше 76 млрд рублей.

Отвечая на вопрос журналистов о критериях, которым должен соответствовать резидент ОЭЗ «Кузбасс», Сергей Ващенко подчеркнул, что необходим определенный объем инвестиций — не менее 120 млн рублей, что приемлемо для некрупных предприятий. Учитывая, что ОЭЗ в регионе промышленно-производственного типа, участник должен заниматься производством.

Сергей Ващенко отметил, что рассматривается возможность расширения границ ОЭЗ и привлечения новых инвесторов. Завершение строительства северо-западного обхода Кемерова в будущем улучшит транспортную доступность вновь созданной особой экономической зоны.

«Если есть производственная площадка с инфраструктурой, с подведенными ресурсами: тепла, газа, электроэнергии, воды, мы просто обязаны найти инвестора, который их применит во благо региона», — сказал заместитель председателя правительства Кузбасса.

Также он напомнил, что кузбасские территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) включены в реестр, дающий право их резидентам применять пониженные тарифы страховых взносов до конца срока действия ТОСЭР — 7,6% вместо 30%. В Кузбассе действуют четыре территории с льготным налоговым режимом — «Юрга», «Анжеро-Судженск», «Новокузнецк» и «Прокопьевск». «В них зарегистрировано 47 резидентов, еще 18 резидентов с проектами общей стоимостью более 10 млрд рублей и в перспективе создания более 10 тысяч новых рабочих мест ждали этого решения», — сказал Сергей Ващенко. Он рассказал, что в регионе идет активная работа по обеспечению проектов специалистами нужных компетенций.