Стартует прием заявок на грантовый конкурс ЕВРАЗа в Сибири и на Урале

В сибирских и уральских городах начинается прием заявок на ежегодный грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Его цель — помощь в реализации социально значимых инициатив, которые призваны сделать жизнь городов лучше. В Новокузнецке, Таштаголе, Казе, Шерегеше, Гурьевском муниципальном округе, Нижнем Тагиле и Качканаре конкурс проводится при поддержке ЕВРАЗа, а в Междуреченске, Осинниках и Калтане — при поддержке Распадской угольной компании.

Подать заявку можно с 3 марта по 13 апреля через личный кабинет на сайте конкурса, где также будет проходить народное голосование за проекты. Зарегистрироваться может любой желающий. Решение о победителях конкурса принимают члены экспертного совета — лидеры общественного мнения в городах, а также руководители ЕВРАЗа. Лучшие инициативы получат грантовую поддержку и будут реализованы в 2025‒2026 гг. Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» проводится c 2007 года на Урале и с 2017 года — в Сибири.

«ЕВРАЗ нацелен на поддержку активных участников городских сообществ — именно эти люди становятся драйверами позитивных улучшений. Нам хочется, чтобы жители Урала и Сибири, в том числе перспективная молодежь, связывали свое будущее с родными городами. Идеи, которые предлагают участники конкурса, с каждым годом становятся все более актуальными и интересными. Нам удалось поддержать сотни проектов, которые продолжают приносить пользу на протяжении многих лет. Желаю будущим участникам конкурса удачи, а также продуманных, ярких и своевременных идей!» – отметила директор ЕВРАЗа по связям с органами власти и благотворительной деятельности Мария Дронова.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной направленности, а также инициативные группы граждан. Проекты, представленные на конкурс, могут быть ориентированы на такие направления, как образование и профессиональная ориентация детей и молодежи, охрана окружающей среды и благоустройство территорий, развитие культуры и искусства, популяризация здорового образа жизни и укрепление здоровья, поддержка семейных ценностей, сохранение историко-культурного наследия, развитие туризма, помощь социально уязвимым категориям населения, создание социальной рекламы, а также внедрение цифровых технологий в социальной сфере. Кроме того, на конкурс можно подать и другие социально значимые инициативы, направленные на улучшение качества жизни.

Размер предоставляемого гранта варьируется в зависимости от территории проведения конкурса. Допускается подача проектов, реализуемых с привлечением софинансирования от других грантодателей. Для таких инициатив предусмотрены два формата реализации: базовый (в случае отсутствия софинансирования) и расширенный (при наличии привлеченных дополнительных средств).

Детальная информация о конкурсе представлена в Положении, размещенном на официальном сайте social.evraz.com. В случае возникновения вопросов участники могут обратиться к координаторам конкурса, контактные данные которых тоже указаны на сайте.