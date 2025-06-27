СибГИУ в честь юбилея вуза получил грант на оборудование на 13 миллионов рублей

В июне Сибирский государственный индустриальный университет отметил 95-летний юбилей. В честь юбилея в Новокузнецком драматическом театре состоялся Губернаторский приём. Университет, являющийся старейшим вузом Кузбасса, объединяет 10 институтов, Университетский колледж и 25 кафедр. Сегодня в нём обучается около 10 тысяч студентов из 11 стран мира. За годы работы вуз подготовил порядка 100 тысяч высококвалифицированных специалистов.

В 2023 году университет совместно с Западно-Сибирским металлургическим комбинатом запустили образовательную программу «Инженерный бакалавриат», которая готовит студентов к работе на современном производстве. Учащиеся программы решают реальные производственные задачи, проходят оплачиваемую практику и получают гарантированное трудоустройство. Молодым инженерам предоставляются конкурентные условия труда и возможности для карьерного роста.

В канун юбилея СибГИУ получил от комбината грант на 13 миллионов рублей. Средства направят на оснащение Центра цифровой металлургии тренажерами-имитаторами базовых профессий отрасли — «Агломератчик», «Сталевар» и «Разливщик стали», а также на закупку оборудования для нового инжинирингового центра: 3D-сканера, 5D-принтера, современного токарного станка и других материалов.