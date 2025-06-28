На фестивале «Динотерра», проходящем с 27 по 29 июня в деревне Шестаково Чебулинского округа, сегодня состоялось пленарное заседание IV Международного симпозиума «Палеонтологические местонахождения и геологические памятники России: исследования, музеефикация, сохранение и перспективы развития».

120 ведущих ученых в области палеонтологии, геологии и археологии поделились своими открытиями и обсудили новые направления исследований. Также на заседании объявили о создании в Кузбассе собственной научной палеонтологической школы.

Новая школа станет базой для подготовки специалистов в области палеонтологии и геологии. Ученые будут участвовать в грантовых проектах и проводить научные исследования.