Сегодня по всему Кузбассу проходят торжественные церемонии вручения аттестатов и праздничные мероприятия. В этом году 9 265 выпускников из 643 школ региона получили аттестаты о среднем общем образовании. В пяти муниципалитетах — Беловском, Гурьевском, Кемеровском, Яшкинском округах и Тайгинском городском округе — решили провести единые выпускные вечера, пригласив ребят, педагогов и родителей со всех школ.

1 249 кузбасских выпускников претендуют на медали «За особые успехи в учении». Еще 743 одиннадцатиклассника будут отмечены знаками «Отличник Кузбасса»: 564 получат золотые, а 179 — серебряные.

В этом году 85 выпускников сдали ЕГЭ на максимальный балл, а пятеро из них — по двум предметам.