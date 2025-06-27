Отбор участников масштабного патриотического проекта «Семейная зарница» начался во всех регионах России. Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «Воин».

Проект объединил усилия ведущих общественных и государственных организаций с целью укрепления традиционных семейных ценностей, передачи знаний от старшего поколения к младшему и формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма. В «Семейной зарнице» примут участие команды, в составе которых — родители и дети в возрасте от 12 до 16 лет. От каждого региона будет представлена одна такая семья.

Участникам предстоит пройти испытания, требующие не только физической подготовки, но и эрудиции, находчивости и творческого подхода. Наставниками семейных отрядов станут ветераны специальной военной операции — люди, обладающие реальным боевым опытом и глубоко понимающие важность взаимовыручки, поддержки и сплочённой командной работы.

Как подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, формат «Семейной зарницы» имеет большой потенциал и способен стать востребованной и популярной формой патриотического воспитания. Она отметила, что проект позволит объединить поколения, укрепить семейные связи и передать молодёжи важные жизненные ориентиры.

В июле команды-участники пройдут заочный этап: им предстоит записать видеовизитки, продемонстрировать творческие способности и знания в области государственности и военной истории России. По итогам отборочного тура будет определено 24 лучшие команды из разных субъектов страны, которые продолжат участие в финале.

Финальные состязания пройдут в сентябре 2025 года. Отрядам предстоит преодолеть этап «Путь защитника», проявить себя в военно-тактической игре и творческом конкурсе. Подготовка финалистов будет проходить под руководством наставников — ветеранов СВО, отобранных фондом «Защитники Отечества».

Проект стал важной частью комплекса мероприятий, реализуемых в рамках Года защитника Отечества, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Как отметил председатель правления Движения Первых, Герой России Артур Орлов, «Семейная зарница» — это не просто игра, а мощный инструмент патриотического воспитания. Он подчеркнул, что любовь к Родине начинается с семьи, а новые форматы работы с молодёжью позволяют передавать ключевые ценности в современных условиях.

Особое внимание проект уделяет сохранению исторической памяти. По словам начальника главного штаба «Юнармии», Героя России Владислава Головина, участие в таких мероприятиях позволяет молодым людям не только продемонстрировать навыки начальной военной подготовки, но и выразить уважение к героям прошлого и настоящего. Он отметил, что в рядах «Юнармии» немало семейных династий, где дети, родители и даже прадеды объединены общей службой Родине.

Инициатива по проведению «Семейной зарницы» была озвучена Анной Цивилевой на заседании Всероссийского организационного комитета «Победа». Предложение сделать игру ежегодной было поддержано Президентом России.

Для участия семьям необходимо отправить заявку на электронный адрес eadorokhina@pervye.ru до 2 июля включительно.