Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил выпускников 2025 года

Губернатор Илья Середюк поздравил выпускников 2025 года с окончанием школы. Он выразил уверенность в том, что перед ними открывается важный этап — выбор жизненного и профессионального пути. Губернатор подчеркнул, что созданы все необходимые условия для качественного образования, отметив наличие 60 колледжей и техникумов, восьми собственных вузов и десяти филиалов. Выпускникам предстоит стать дипломированными специалистами, работающими на предприятиях, в образовательных учреждениях, медицинских организациях, сельском хозяйстве, науке и инновационных технологиях. По словам губернатора, каждый из ребят станет неотъемлемой частью дружной кузбасской команды, совместно строящей общее будущее региона.

Илья Середюк также отметил готовность власти поддерживать молодых специалистов в реализации планов и достижении целей. Он поблагодарил учителей и родителей, которые сопровождали учеников на протяжении всего образовательного процесса, радуясь успехам. Губернатор пожелал выпускникам найти свое истинное призвание и приносить пользу своей малой родине, выразив надежду, что все планы реализуются, а впереди будут ожидать яркое и интересное будущее