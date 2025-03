Руслан Журбенко уже в 23 года был награжден Орденом Мужества за участие в СВО.

Сейчас он работает в Кузбасском медицинском колледже преподавателем физкультуры, а также ведет занятия военно-патриотического клуба «Время героев».

Руслан уверен, что кузбасская программа «СВОи Герои. КуZбасс» поможет героям СВО получить новые знания, чтобы принести пользу Родине, и его сослуживцы уже подали туда заявки.

Это можно сделать через «Личный кабинет» по ссылке: https://ako.ru/obshchestvo/svoi-geroi-kuzbass.php до 25 марта.