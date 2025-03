Денис Пахотин рос в Анжеро-Судженске и с детства ставил во главу угла физическую активность. Он был задействован в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и участвовал в СВО на территориях Луганской и Донецкой народных республик.

Денис награжден медалями Масалова, «За воинскую доблесть» II степени, «За служение Кузбассу», а также «За выполнение миротворческой миссии».

В мирной жизни Пахотин – многодетный отец, командир отделения пожарно-спасательного отряда, руководитель военно-патриотического казачьего клуба. А скоро он может стать студентом. Денис подал заявку на участие в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс».

Заявки для военнослужащих и ветеранов СВО на обучение по программе принимаются до 25 марта по ссылке: https://ako.ru/obshchestvo/svoi-geroi-kuzbass.php через «Личный кабинет».