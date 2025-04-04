Александр Яковенко из Калтана на СВО был призван в 25 лет в первую волну мобилизации. Он защищал Родину 1,5 года. Награжден медалями «За Отвагу» и «За храбрость» II степени.

После ранения, лечения и реабилитации пошел работать по образованию – сварщиком на завод. В свободное время занимается ремонтом автомобилей и продолжает помогать боевым братьям на СВО.

Для укрепления патриотизма, а также для поддержки и развития бойцов начата и востребована региональная программа подготовки кадров «СВОи Герои. КуZбасс».