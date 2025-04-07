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Полжизни Сергей Вяткин работал на шахте проходчиком. Когда началась СВО, ради Родины он оставил жену с двумя детьми и пошел служить по контракту. За боевые заслуги награжден Орденом Мужества.

Вяткин вернулся домой по состоянию здоровья, имеет 2-ю группу инвалидности. Но расставаться с военной формой он не собирается. Теперь работает в военкомате сотрудником по заключению контрактов. Планирует развиваться и идти в карьерный рост.

Такие же сильные личности с боевым характером, умением действовать в команде, быстро принимающие решения приняты в региональную программу подготовки кадров «СВОи Герои. КуZбасс». Планируется, что после обучения ветераны СВО будут работать в органах власти, в местном самоуправлении, в общественных организациях Кузбасса.