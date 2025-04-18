Кузбасс активно включился во всероссийскую акцию «Мы за чистоту», которая проходит с 18 по 27 апреля. Эта неделя субботников – общероссийская инициатива по благоустройству, организованная в рамках национального проекта «Молодежь и дети», приурочена к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, инициированным Президентом Владимиром Путиным.

Губернатор Илья Середюк призвал жителей Кузбасса объединить усилия для наведения порядка в регионе, особенно уделив внимание памятным местам, таким как воинские захоронения и мемориалы.

«В преддверии 9 Мая жителям Кузбасса важно объединить усилия и вместе навести порядок в родном регионе. Особое внимание следует уделить благоустройству памятных мест – воинских захоронений, мемориалов», – подчеркнул глава Кузбасса Илья Середюк.

В регионе проходят масштабные работы по уборке городов, парков и прибрежных зон. К акции присоединились образовательные учреждения, где студенты и школьники организуют субботники, а также приводят в порядок территории военно-патриотических центров и памятники героям войны.

Например, в Кемерове массовые уборки охватили все районы, в Новокузнецке облагораживают скверы и территории возле памятников военной техники. В Чебулинском округе приводят в порядок парки, детские площадки и памятники воинам-односельчанам.

Акция «Мы за чистоту» организована Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» и Росмолодежью и объединяет экологов, волонтеров, молодежных активистов, ветеранов СВО и их семьи.

Присоединиться к проекту можно, организовав свой субботник или став волонтером на платформе Добро.рф. Также на сайте «Экосистемы» проводится голосование за территории, нуждающиеся в благоустройстве.