Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева в интервью ТАСС рассказала о форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Он состоится в Москве с 21 по 23 апреля.

«Изюминкой» форума этого года стали региональные дни, которые с января проводятся в 16 субъектах страны. Они затрагивают самые разные темы: от комфортного жилья и взаимодействия с населением до экономики, транспорта и цифровизации.

«Главы ждут общения с правительством России, с федеральными министерствами и ведомствами. Много чего нужно и можно донастраивать в работе на местах. Резолюции всех 16 прошедших региональных форумов будут вынесены на серьезный уровень. Каждый принимал в этом участие и ждет, что между словом и делом будет короткий временной промежуток.

Представляете, сколько предложений за три с половиной месяца прозвучало в регионах? Все главы надеются, что они будут рассмотрены и реализованы, чтобы в конечном счете оказать прямое влияние на повышение качества жизни людей. Ведь главам ставят задачи земляки, наши граждане. Им нет разницы, сколько уровней власти будут решать проблему, — они ждут решения от своего главы» – отметила Гусева.

В рамках форума впервые пройдет муниципальный фестиваль культур «Сердце Родины» и Всероссийский муниципальный инвестиционный форум, в работе которого примут участие и мэры из иностранных государств.

В рамках форума состоится церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» — в этом году на неё было подано 41 313 заявок, как индивидуальных, так и командных. По сравнению с прошлым годом их количество выросло более чем в два раза.