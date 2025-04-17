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Алексей Асылханов из Юрги отправился на СВО по мобилизации в 2022 году вскоре после срочной службы в армии.

Обучившись, он вел с дронов воздушную разведку при наступлении наших подразделений, поражал противника точечными сбросами, корректировал огонь артиллерии. Благодаря этому противник покидал занимаемые пункты, что позволило нашим штурмовикам занять позиции без потерь.

За полтора года службы Алексей Асылханов уничтожил 15 танков, 50 бронемашин. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовому Асылханову присвоено звание Героя России.

После ранения он демобилизован и работает педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

Молодой ветеран СВО Асылханов подал заявку на участие в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс», проходит тестирование и ждет начала обучения.