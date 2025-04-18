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Новокузнечанин Николай Соколов служил в зоне СВО по контракту более двух лет. И по возвращении в мирную жизнь чувство патриотизма только усилилось. Он создал благотворительный фонд «Сокол и Ангелы». Большая команда волонтеров уже отправила на СВО более 60 тонн гуманитарной помощи. В том числе печатает на 3D-принтере изделия для боя. Фонд поддерживает участников и ветеранов СВО, а также семьи погибших.

Под эгидой фонда выросло народное добровольческое движение с филиалами в разных уголках Кузбасса. Его назвали «Наши – это МЫ».

Подобную пользу хотят принести и участники региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс». К полученным практическим управленческим навыкам на фронте они в течение следующего учебного года добавят дополнительные знания и будут работать в тех направлениях и сферах, которые им подходят по их деловым качествам.