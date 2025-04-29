Бригада Андрея Киреева шахты «Распадская» добыла 1 миллион тонн угля с начала 2025 года

1 миллион тонн с одного забоя добыла бригада Андрея Киреева шахты «Распадская» с начала 2025 года. С производственным достижением горняков поздравили руководители Распадской угольной компании (РУК).

Генеральный директор РУК Владимир Мельниченко отметил, что высоких показателей по добыче угля удалось достичь благодаря сплоченности и профессионализму всего коллектива шахты. Владимир Федорович поблагодарил горняков за ответственный подход к делу и пожелал новых производственных побед и безопасной работы.

Миллионную тонну коксующегося угля марки ГЖ бригада Андрея Киреева участка № 32 (начальник Станислав Ковтунец) добыла из лавы 4-6-39, которая введена в эксплуатацию в мае 2024 года. Забой оснащен новым очистным комплексом, позволяющим добывать уголь высокого качества, снижая его зольность.

В лаве также смонтированы цифровые системы машинного зрения, установлены датчики работы очистного оборудования и аэрогазового контроля, а также система видеонаблюдения, обеспечивающая полный круговой обзор. Это позволяет круглосуточно в режиме онлайн контролировать все технологические процессы.

Запасы угля в лаве 4-6-39 составляют около 2,3 млн тонн. По плану их отработка должна завершиться в первом квартале 2026 года, но шахтеры «Распадской» ведут добычу с опережением графика.

Сегодня на шахте «Распадская» работает два добычных забоя. К середине мая 2025 года горняки планируют выдать на-гора 2 млн тонн угля. Большой вклад в общую добычу предприятия вносит бригада Дмитрия Решетникова участка № 17 (начальник Дмитрий Меньшиков), которая с января по апрель выдала более 600 тысяч тонн. Также попутно с подготовкой горных выработок проходческие бригады добыли около 140 тысяч тонн угля.

В целом, балансовые запасы коксующегося угля шахты Распадская составляют более 1,2 млрд тонн.

Автор текста – Алена Шебалина.

Автор фото – Роман Валяев.

Реклама. ООО «Распадская угольная компания». ИНН 4253029657. Erid: 2VtzqvL1pSw