В Новокузнецке прошел ХI благотворительный забег «Дай пять!» 

В Новокузнецке состоялся XI благотворительный забег и городской спортивный праздник «Дай пять!». Участниками мероприятия стали более 1200 спортсменов – металлурги и шахтеры, представители хоккейного клуба «Металлург», жители Новокузнецка, других городов Кузбасса и всей России. Традиционно взрослые преодолевали дистанцию 5 км, дети – 1 км. Всего в мероприятии приняло участие около 3 000 человек.

Второй год в забеге на специальных колясках приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В передвижении на дистанции 1 км им помогали волонтеры. В течение двух месяцев особые спортсмены с волонтерами принимали участие в тренировках, которые организовала компания.

Перед началом забегов Павел Яценков, тренер по физической подготовке хоккейного клуба «Металлург», провел разминку для всех участников.

Абсолютным победителем среди мужчин стал Сергей Трашахов. Он пробежал 5 км за 15 минут и 38.2 секунды. А среди женщин – Анастасия Чупрун. Ее результат – 18 минут и 15,9 секунды.

Среди детей и подростков в своих возрастных категориях лучшими стали:

6-8 лет (1 км): София Федосенко и Иван Титов

9-11 лет (1 км): Дарья Черемисина и Никита Захаров

12-14 лет (1 км): Ева Артемьева и Сергей Полянский

15-17 лет: Полина Курчина и Алексей Хохряков

Для бегунов, болельщиков и гостей праздника была организована спортивно- развлекательная зона. Концертные номера показали участники детского конкурса «Звездочки ЕВРАЗа». Гости мероприятия поучаствовали в мастер-классах по изготовлению слаймов и фигур из воздушных шаров, получили кадры с фотобудки с нейросетью, весь день работал детский надувной городок и арт-фейс.