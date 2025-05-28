В Кемерове открылся Всероссийский музейный форум. Мероприятие приурочено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества, а также25-летию кафедры музейного дела КемГИК.

В форуме принимают участие представители ведущих музеев страны, образовательных организаций, историки, археологи, культурологи, краеведы, в том числе представители 25 федеральных, 40 региональных музеев и 13 кафедр музейного дела, которые действуют на базе российских вузов.

«Мероприятие объединяет профессионалов музейной сферы, исследователей, преподавателей и студентов – всех, кто посвящает свою жизнь сохранению культурного наследия нашей страны и развитию музейного дела в России. Всероссийский музейный форум, проводимый в Кузбассе, – площадка для обсуждения важнейших аспектов развития музейного дела в регионах, где хранится память об истории, культуре и традициях, которые формируют основу культурной идентичности граждан. Уверена, что активное взаимодействие молодых специалистов с признанными экспертами поможет создать прочную основу для будущего процветания музейного дела в России», – обратилась с видеоприветствием к участникам форума министр культуры России Ольга Любимова.

Всероссийский музейный форум продлится три дня. В эти дни будут работать дискуссионные площадки по направлениям «Проблемы создания и презентации музейной концепции истории региона в контексте общероссийского развития» и «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Также в рамках форума состоится Всероссийская научно-практической конференция «Краеведческий музей в современных социокультурных реалиях», на которой прозвучат более 70 докладов.

Для молодых исследователей в области музейного дела пройдёт Молодежная музеологическая школа, которая позволит аспирантам, магистрантам и студентам вузов России обменяться опытом и презентовать свои проекты в области сохранения наследия. Также отдельная программа запланирована для руководителей школьных музеев.