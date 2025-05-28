Илья Середюк: насосно-фильтровальную станцию в поселке Инской введут в 2026 году

Илья Середюк пояснил, что первоначально в проекте были предусмотрены материалы и оборудование иностранного производства. В связи с санкциями их поставки были прекращены или ограничены.

– В этой ситуации мы пошли по пути замены оборудования на иное, это значит корректировка проекта. Нам же сегодня нужна насосно-фильтровальная станция. Поэтому мы приняли решение заменить то оборудование, ту кинематику и всю гидравлику, которая там была предусмотрена, по сути, перетрясти заново проект. И проектно-сметная документация должна после этого вновь пройти экспертизу. Этой работой мы занимались. Глава Белова Сергей Игоревич Алексеев держит на контроле, докладывает мне о том, как двигаются дела. То есть мы не зашли в тупик, мы нашли выход. Введем этот объект в 2026 году, – пообещал глава региона.