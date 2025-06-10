Распадская угольная компания получила Гран-при международной выставки «Уголь России и Майнинг – 2025»

Высокую награду РУК вручили за цифровой тренажер для выявления и устранения опасных участков в забоях

Цифровые проекты Распадской угольной компании в области безопасности и эффективности горных работ получили Гран-при и серебряную медаль международной выставки «Уголь России и Майнинг». Свои инновационные разработки на форуме презентовали более 600 компаний из 82 городов России, а также из Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии и Турции.

Распадская угольная компания отмечена наградами в конкурсе «Лучший экспонат», организованном в рамках отраслевого форума. Этот конкурс является неотъемлемой частью выставочного проекта на протяжении многих лет. В жюри входят ученые, руководители и специалисты предприятий горнодобывающей промышленности.

Цифровой проект «VR-тренажер для отработки практических навыков по выявлению и устранению заколов и нависаний горной массы» получил Гран-при конкурса. Тренажер позволяет проходчикам и горнорабочим подземным в безопасной виртуальной среде научиться правильно осматривать забой, выявлять опасные участки и эффективно устранять их, находясь при этом вне зоны риска.

Серебряной медалью конкурса отмечен проект «Видеоаналитика головных светильников». Эта система помогает контролировать ключевые процессы промышленной безопасности. Для анализа видео используются алгоритмы компьютерного зрения.

Также в рамках мероприятия прошел фотоконкурс «Профессия в лицах». Дипломом победителя в номинации «Женщины в промышленности» награжден фотограф-видеограф Распадской угольной компании Роман Валяев.

Распадская угольная компания активно внедряет инновационные технологии в сфере безопасности, эффективного контроля и планирования производственных процессов. Полученные награды – это признание экспертами отрасли достижений и разработок компании, подтверждение актуальности ее деятельности в современных условиях.

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