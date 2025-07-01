В Кемерове прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию избирательной системы Кузбасса.

На сегодняшний день в регионе функционируют 46 территориальных и 1 514 участковых избирательных комиссий. За прошедшие три десятилетия в Кузбассе были организованы 7 президентских кампаний, 7 выборов депутатов Государственной Думы, 27 избирательных кампаний регионального уровня и 1 316 кампаний муниципального значения. Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично поздравил ветеранов и активных участников избирательной системы региона.

Илья Середюк в своем поздравлении подчеркнул: «Вы постоянно повышаете квалификацию, чтобы лучше ориентироваться в правовых нормах, которые используются на выборах. В Кузбассе на протяжении нескольких лет не зафиксировано ни одного существенного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты выборов. Это очень ценный показатель вашего профессионализма».

За выдающиеся заслуги и многолетний добросовестный труд почти 100 сотрудников избирательной системы региона были удостоены областных медалей и почетных грамот.

На торжественном приеме отмечалось, что отношение к избирательному процессу в Кузбассе за 30 лет претерпело значительные изменения. Если в 90-е годы основным приоритетом было формирование доверия к выборам, то сегодня ключевое внимание уделяется обеспечению прозрачности, удобству голосования и внедрению современных технологий.

Отметим, что история избирательной системы Кузбасса ведет отсчет с 27 июня 1995 года, когда был принят Закон «Об избирательной комиссии Кемеровской области». В 2003 году был создан Информационный центр Избирательной комиссии Кемеровской области, интегрировавший Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». В 2011 году в Кузбассе были установлены первые комплексы автоматической обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а в 2012 году было введено видеонаблюдение на избирательных участках. С 2019 года функционирует учебный центр на базе облизбиркома.

В общей сложности в избирательной системе Кузбасса задействованы около 16 тысяч человек.