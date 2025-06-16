В Междуреченске прошла XIX Спартакиада коренных малочисленных народов Кузбасса. Участники соревновались в якутских прыжках, метании камня и не только. В чем еще удалось показать мастерство? Расскажем далее.

На стадион «Томусинец» съехались спортсмены из Мысков, Таштагола, Гурьевска, Белова и Беловского муниципального округа. К ним присоединились и хозяева площадки. Вместе пробовали силы, в том числе в легкоатлетической эстафете, национальной борьбе «Куреш», стрельбе из лука по мишеням, тебеке и мини-футболе.

Жители и гости города смогли также принять участие в мастер-классах по изготовлению талисманов и оберегов, росписи деревянных спилов орнаментами и тотемными животными. А еще насладиться выступлением творческих коллективов ДК имени В.И. Ленина. Но все же главная цель посетителей – поболеть за спортсменов.

По итогам летнего этапа спартакиады и общего зачёта жители Мысков получили третье место, а вот первое и второе досталось спортсменам Беловского и Междуреченского муниципальных округов соответственно.

Автор: Дарья Шибаева