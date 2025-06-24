Внимание выпускники! В Кузбассе стартует приемная кампания. Например, в Анжеро-Судженске колледжи уже начали набор абитуриентов, а в Юрге, чтобы помочь ребятам определиться со специальностью провели образовательный мастер-класс. Подробности в нашем сюжете.

Анжеро-Судженский политехнический колледж предлагает будущим студентам 12 специальностей и более 300 бюджетных мест. Пакет документов для поступления стандартный, подать их можно через Госуслуги.

А чтобы помочь ребятам определиться с будущей профессией в Юрге провели мастер-класс по управлению дронами. Это помогает детям в развитии навыков в робототехнике и программирования, а также улучшает координацию и пространственное мышление.