СибГИУ был и остается кузницей кадров для промышленных предприятий региона

95 лет исполнилось старейшему вузу Кузбасса. Почти век здесь готовят специалистов для важнейших отраслей экономики региона. Открытый во времена Кузнецкстроя сначала СМИ, а сейчас СибГИУ, был и остается кузницей кадров для многих предприятий.

За годы своей работы вуз подготовил около 100 000 специалистов. Основное направление, по-прежнему, промышленность, металлургия и горное дело. Перспективную молодежь «разбирают» ещё в студенчестве. Но и в подготовку будущих кадров индустриальные партнеры вкладываются серьезно.

Распадская угольная компания сотрудничает с СибГИУ уже много лет. Вместе разрабатывают обучающие программы, проводят конференции, занимаются проектной деятельностью. Уже традиция – посвящение в горняки и дни профориентации, когда студенты и школьники юга Кузбасса погружаются в специфику работы угледобывающей отрасли, общаются с профессионалами-практиками, узнают о возможностях построить карьеру.

Реклама. ООО «Распадская угольная компания». ИНН 4253029657. Erid: 2VtzqveRQsG