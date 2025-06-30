Новой ведомственной наградой удостоены талантливые режиссеры, выдающиеся композиторы, поэты, художники и управленцы сферы культуры, которые внесли значимый вклад в творческие проекты в условиях военных действий. Среди первых 19 награжденных медалью, которая носит имя легендарного писателя, фронтовика, – художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, почетный гражданин Новокузнецка и Кемеровской области Владимир Машков. Награды вручили в Государственном Историческом музее на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», посвящённой творчеству Александра Твардовского. На церемонии присутствовал внук писателя Алексей Твардовский-Макушенко, который передал для экспозиции личные вещи своего деда.