Масштабный проект, нацеленный на патриотическое воспитание и укрепление традиционных ценностей, проводят государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «Воин». Участники наряду с физической подготовкой покажут смекалку и творческие способности.



Инициатором «Семейной зарницы», которую запускают в Год защитника Отечества и планируют проводить ежегодно, стала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – отметила Анна Цивилева.

Участниками «Семейной зарницы» станут родители вместе с детьми в возрасте от 12 до 16 лет. Желающие могут отправить заявки и материалы до 2 июля по электронной почте: eadorokhina@pervye.ru. На заочном этапе участники сделают видеовизитки. Прошедшие этот раунд семьи выступят 8 июля на спортивных соревнованиях.

Победившие на региональном этапе семьи с 11 июля по 10 августа ждут испытания заочного отборочного тура . В сентябрьском всероссийском финале «Семейной зарницы» команды пройдут «Путь защитника», также испытают себя в военно-тактической игре и творческом конкурсе.