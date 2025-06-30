В этом году выборы разных уровней состоятся 12,13 и 14 сентября в 81 субъекте Российской Федерации. В Кузбассе жители проголосуют за кандидатов в Гурьевский и Таштагольский муниципальные Советы, также пройдут довыборы в Советы народных депутатов в Ленинск-Кузнецком и Прокопьевском муниципальных округах.

Одним из ключевых вопросов заседания стала подготовка общественных наблюдателей, которых начнут обучать в августе. Общественным наблюдателем может стать любой совершеннолетний гражданин России, не состоящий на государственной или муниципальной службе и не ограниченный в избирательных правах.

«Важно, чтобы общественные наблюдатели не только следили, чтобы выборы проходили честно и прозрачно, но и рассказывали, как проводится голосование, в том числе через социальные сети. Во многом благодаря активным общественным наблюдателям, которые честно говорят о выборах, доверие к избирательной системе у населения растет», – рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за ходом выборов в Кузбассе Владислав Овчинников.

Всего в муниципалитетах, где пройдут выборы, подготовят более 100 общественных наблюдателей. В 2026 году обучение масштабируют на все территории Кузбасса, поскольку к запланированной на следующую осень избирательной кампании в Государственную Думу Российской Федерации общественных наблюдателей потребуется на несколько порядков больше.

Фото: пресс-служба АПК