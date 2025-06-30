Делегация Минэкономразвития России, Фонда «Центр стратегических разработок» и «МСП Банка» побывала с рабочим визитом в Топках, Полысаеве и Березовском.

В Березовском гости посетили одноименную шахту, где вопросы безопасности труда и экологических требований стоят на особом контроле. На рабочем совещании обсудили перспективы городского социально-экономического развития. В Топках осмотрели местный цементный завод, являющийся градообразующим предприятием. В пресс-службе областного правительства отметили, что в особой экономической зоне «Кузбасс», одна из площадок которой находится в Топкинском округе, будут создавать кластеры по разным отраслям промышленности. В Полысаеве потенциальных инвесторов познакомили с агропромышленными проектами, предложили рассмотреть возможности возведения комплекса по ремонту сельхозтехники и открытия Центра креативных индустрий.

Помимо уже действующих субсидированных ставок корпорация МСП запустит программу льготного кредитования на инвестиционные цели специально для моногородов.