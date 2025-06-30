В Кузбассе прошла Спартакиада сотрудников органов государственной власти

В Кузбассе подвели итоги Спартакиады сотрудников органов государственной власти, которая проходила с 30 ноября 2024 года по 21 июня 2025 года на спортивных объектах Кемерова. Состязались участники в 10 видах спорта: шахматы, бильярд, плавание, настольный теннис, баскетбол 3х3, теннис, керлинг, мини-футбол, волейбол и рыболовный спорт.

Всего было 16 команд региональных органов исполнительной власти и блоков заместителей губернатора Кузбасса, заместителей председателя регионального правительства.

По результатам шахматных баталий первое место заняла команда Министерства образования Кузбасса, второе – блок заместителя губернатора по промышленности, транспорту и цифровизации, а третье досталось блоку заместителя губернатора по вопросам безопасности и правопорядка.

В бильярде также золото взяла команда регионального Минобразования, серебро – блок заместителя губернатора Кузбасса по внутренней политике, бронзу отдали блоку заместителя губернатора по промышленности. транспорту и цифровизации.

В плавании сильнейшими оказались представители Министерства спорта и физической культуры Кузбасса, Министерство образования заняли вторую ступень пьедестала, а третью – блок заместителя губернатора по вопросам безопасности и правопорядка.

В настольном теннисе победителем стала команда Министерства здравоохранения, второе место досталось Управлению делами администрации Правительства Кузбасса, третье – Министерству физкультуры и спорта.

Лучшими баскетболистами оказались представители блока заместителя губернатора по вопросам безопасности и правопорядка, второго места удостоились участники из Министерства образования, а третьего – Министерство физкультуры и спорта.

В теннисе первое место занял блок заместителя губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка, второе -Министерство образования, третье – блок заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и цифровизации.

В керлинге победила команда Министерства труда и соцзащиты, серебро в этой дисциплине присудили Министерству образования, а бронзу – Министерству промышленности и торговли.

По результатам соревнований по мини-футболу золотые награды заслужила команда Министерства промышленности и торговли, медали за второе место взяло Министерство образования, а за третье – блок заместителя губернатора Кузбасса по строительству и ЖКХ.

В волейболе победу одержала команда Министерства физкультуры и спорта. Ниже на ступень оказалось Министерство образования, еще ниже – блок заместителя губернатора по вопросам безопасности и правопорядка.

В рыболовном спорте на высшей ступени пьедестала оказалась команда Министерства труда и соцзащиты, на втором месте – блок по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий, а на третьем – команда блока заместителя губернатора по вопросам безопасности и правопорядка.

В общекомандном зачете победила сборная от Министерства образования Кузбасса. Напомним, его возглавляет Софья Балакирева. Второе место удержала за собой команда блока замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка, а на третьем оказались представители блока замгубернатора по промышленности, транспорту и цифровизации.