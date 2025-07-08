В Кузбассе определили победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Также конкурс проводится в Свердловской области.

В 2025 году на конкурс в Сибири и на Урале подали 373 заявки, 65 проектов стали победителями. Средства пойдут на улучшение городской среды, развитие культуры, образования, спорта, поддержку пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, экологическое просвещение. На реализацию всех проектов выделено 26 миллионов рублей.

В Новокузнецке одним из победителей стал проект «Одежда с характером! Мода#Дети#Металлургия» благотворительного фонда поддержки городского Дворца детского (юношеского) творчества имени Крупской. Команда проекта планирует создать коллекцию одежды для женщин, работающих в металлургии. На выигранные средства кураторы проекта закупят многофункциональные швейные машины и вышивальное оборудование. И вместе с воспитанницами создадут коллекцию одежды в спортивном и романтическом стиле для женщин-металлургов.

Ещё стоит отметить проект пешеходной экскурсии с дополненной реальностью «Новокузнецк: говорит и показывает». Команда Новокузнецкого краеведческого музея создаст новый экскурсионный маршрут, объединяющий 10 граффити-портретов знаменитых людей, связанных с историей Новокузнецка. Среди них портреты известных металлургов: основателя школы российских доменщиков Михаила Курако и героя социалистического труда, легендарного директора ЗСМК Леонида Климасенко.

А в Нижнем Тагиле одним из победителей стала технологическая лаборатория «Моделиум». В Горно-металлургической средней общеобразовательная школе ребята научатся создавать трехмерные объекты, развивая креативное мышление, технические навыки и интерес к науке. Это позволит повысить уровень технической подготовки школьников и мотивировать их к выбору инженерных и технологических профессий.

Автор текста Екатерина Попова

Автор фото Денис Рассохин