В одном из старейших городов Сибири — Мариинске — 11 и 12 июля в пятый раз пройдёт традиционный летний фестиваль «День сибирского купечества». В этом году он совпал с 305-летием города.

Организаторы отмечают, что «День сибирского купечества» — это не просто фестиваль, это возможность погрузиться в атмосферу прошлого, ощутить дух предпринимательства и меценатства, которыми славилась Сибирь.

В первый день фестиваля центральная улица города станет проводником для гостей Мариинска в Купеческую Сибирь. Гости Променада смогут посетить сеанс немого кино, послушать уличных музыкантов со всей России, посмотреть спектакли театров кукол, принять участие в перформанс-лекциях и даже побывать на настоящем купеческом балу. Сувенирные ряды, конные прогулки, детские забавы, мастер-классы, уличные кафе и множество других развлечений ждут гостей праздника. Вечером в городском парке состоится зажигательная вечеринка в стиле «сарафан», на которой гости смогут насладиться народными песнями в современной обработке.

Второй день фестиваля продолжится большой Купеческой ярмаркой. Туристы и жители города смогут посетить открытый фестиваль казачьей культуры «Казачий Спас». Любители спорта смогут увидеть соревнования по гиревому спорту между командами Кузбасса и сборной России в рамках «Битвы титанов».

Вечером гостей ждут выступления кавер-групп «Шанс» и «Айвазовский оркестра» из Новосибирска. Традиционно гости фестиваля смогут «поймать удачу за хвост» и получить настоящую серебряную «Монету удачи». Завершится фестиваль праздничным салютом.