«Первое – нужно достраивать и дома для социальных категорий граждан, и объекты соцсферы, задел по которым сегодня в районе сделан. Школы, детские сады, объекты благоустройства, ремонт дорог сейчас вовсю нужно делать. Второе – нужно готовиться к зиме, проверить все котельные, состояние оборудования, что у нас с теплотрассами, водоводами, с качеством очистных сооружений», – подчеркнул губернатор.Также Илья Середюк заострил внимание Павлова на ходе уборочной кампании, которая скоро стартует, на развитии неугольных отраслей экономики, в том числе строительстве новых фабрик по глубокой переработке сельхозпродукции. Еще один важны вопрос – бесперебойная подача воды и электроэнергии в дома жителей, а также работа очистных сооружений. Фото: Илья Середюк/Telegram
Официально 08.07.2025
Дмитрий Павлов возглавил Кемеровский муниципальный округ
Ранее 48-летний Павлов руководил Центральным районом Кемерова и ж/р Кедровка. На встрече с новым главой Кемеровского округа губернатор Кузбасса Илья Середюк обозначил перед Дмитрием Павловым ряд первостепенных задач.