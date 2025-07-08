Дмитрий Павлов возглавил Кемеровский муниципальный округ

«Первое – нужно достраивать и дома для социальных категорий граждан, и объекты соцсферы, задел по которым сегодня в районе сделан. Школы, детские сады, объекты благоустройства, ремонт дорог сейчас вовсю нужно делать. Второе – нужно готовиться к зиме, проверить все котельные, состояние оборудования, что у нас с теплотрассами, водоводами, с качеством очистных сооружений», – подчеркнул губернатор.

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Ранее 48-летний Павлов руководил Центральным районом Кемерова и ж/р Кедровка. На встрече с новым главой Кемеровского округа губернатор Кузбасса Илья Середюк обозначил перед Дмитрием Павловым ряд первостепенных задач.Также Илья Середюк заострил внимание Павлова на ходе уборочной кампании, которая скоро стартует, на развитии неугольных отраслей экономики, в том числе строительстве новых фабрик по глубокой переработке сельхозпродукции. Еще один важны вопрос – бесперебойная подача воды и электроэнергии в дома жителей, а также работа очистных сооружений. Фото: Илья Середюк/Telegram