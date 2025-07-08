С предложением губернатора Ильи Середюка присвоить Виноградову высшее почетное звание Кузбасса согласились депутаты регионального парламента. Анатолий Виноградов, уроженец Кемерова, пришел в милицию в 1969 году после службы в армии. Прошел путь от инспектора уголовного розыска до заместителя начальника УВД Кемеровского облисполкома. В 1994 году его перевели в Москву, где генерал-майор Виноградов возглавил милицию общественной безопасности столичного ГУВД. В 1997 году Анатолий Виноградов вернулся в Кузбасс, заняв должность начальника областного ГУВД. После 10 лет плодотворной работы, в результате которой были раскрыты тысячи преступлений, ликвидированы десятки преступных сообществ и воров в законе, ушел в отставку. Сейчас Виноградов, отдавший службе 42 года, является советником начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – председателем Совета ветеранов органов внутренних дел Кузбасса. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области