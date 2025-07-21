Михаил Наумкин из Анжеро-Судженска был призван в Вооружённые Силы России во время частичной мобилизации. Участвуя в СВО, он проявил мужество и был удостоен боевых наград: медали «За храбрость II степени», медали «За отвагу» и медали «За участие в СВО».

После тяжёлого ранения и длительного восстановления Михаил вернулся домой, нашел работу и подал заявку на участие в региональной кадровой программе для действующих бойцов и ветеранов спецоперации — «СВОи Герои. КуZбасс». Вскоре в личном кабинете появилось долгожданное сообщение: «Прошёл». Теперь Наумкин готов осваивать новые знания и навыки, чтобы внести значимый вклад в развитие родного города и всего Кузбасса.

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