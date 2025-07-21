По заключенным в первом полугодии 2025-го муниципальным контрактам, находящиеся в Кузбассе исправительные учреждения будут поставлять в территории региона самую разнообразную продукцию – от автобусных остановок, мусорных контейнеров и велосипедных парковок до стройматериалов, спецодежды и окон.

«Для устойчивости экономики региона нам важно обеспечивать заказами кузбасских производителей, в том числе и исправительные учреждения. Есть муниципалитеты, которые этой возможностью не пользуются и закупают аналогичные товары в других регионах», – сказал губернатор Кузбасса.

Илья Середюк поручил главам территорий просчитать, не дешевле ли будет покупать продукцию у кузбасских производителей, в том числе у исправительных учреждений, чем за пределами региона.

Фото: ГУФСИН Кузбасса