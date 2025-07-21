В Кемерове прошло торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Награду вручал губернатор Илья Середюк.

«Крепкая семья всегда была основой страны. Очень важно, когда мы передаем свои знания, свои таланты, самое главное — любовь к Родине из поколения в поколение. Спасибо вам за ваши добрые дела, за то, что вы делаете для региона», — отметил глава региона.

В номинации «Сельская семья» победу одержали Роман и Эльвира Култаевы из Кемеровского округа. Супруги вместе работают в Береговской школе, а их сын Никита — активист Юнармии.

В номинации «Золотая семья» отмечены Адам и Любовь Герлейн из Таштагольского округа. Они женаты уже 57 лет, у них двое детей, четверо внуков и столько же правнуков.

Юргинцы Виталий и Диляра Рафаенковы стали победителями в номинации «Семья — хранитель традиций». Супруги вместе 16 лет, воспитывают двух дочерей. В семье чтут традиции и православной, и мусульманской культур.

В номинации «Многодетная семья» победителями стали Денис и Анна Кабадеевы из Кемерова, у них пять сыновей. Старшие занимаются спортом, состоят в отряде юных инспекторов движения, а также занимаются волонтерской деятельностью.

Также среди победителей – Юрий и Анастасия Колесниковы из Киселевска, они награждены за победу в номинации «Семья Защитника Отечества». Вместе супруги уже 16 лет, воспитывают троих сыновей. Семья активно участвует в волонтерских акциях.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в этом году кузбассовцы подали более 60 заявок на конкурс.