Лето, отдых, Кузбасс. Насколько активно подростки региона проводят лето? И какие локации области им особенно по душе? Об одной из них расскажем уже в следующем сюжете.

ДК «Зенковский» Прокопьевска уже более 20 лет — центр притяжения для жителей. На площади культурного учреждения проводятся мероприятия для людей всех возрастов. Например, если создают событие для детей, то делают его познавательным: будь то пиратская вечеринка или дискотека.

О чистоте и порядке на территории заботятся сотрудники. Они же каждый год высаживают более 2000 первоцветов и следят за чистотой скульптур. Летом к ним присоединяются и подростки, которые хотят получить первый трудовой опыт.

Играть или работать – выбор каждого подростка. Важно, что локации, подобные этой, дают детям возможность принять решение. Ведь лето в регионе можно провести по-разному, но точно незабываемо.

Автор: Дарья Шибаева