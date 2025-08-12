В селе Барановка соседские коровы лишили пенсионерку урожая. Почему штрафы не помогают, и как сельчане защищают свои огороды — узнали наши коллеги.

В этом году жительница села Барановка Галина Зуева столкнулась с неожиданной проблемой: часть её урожая заинтересовала соседских коров

Только в Барановке за летний период составили 7 протоколов. Если крупнорогатое животное ходит по территории общего пользования, то владелец-физическое лицо заплатит всего от пятисот до двух тысяч рублей. Это намного дешевле, чем нанимать пастуха.

А что делать, если животное зашло на частную территорию и попортило имущество?

1. Позвоните участковому и сообщите о повреждении урожая животными. Он осмотрит место, сделает фото и зарегистрирует обращение.

2. Соберите доказательства. При возможности сфотографируйте животных на своём участке.

3. Установите владельца. Если это сделать невозможно, сфотографируйте бирку на ухе животного — администрация села сделает запрос в Россельхознадзор.

На практике же в суд идут единицы: процедура долгая, требует денег и времени, а компенсация может оказаться меньше затрат на адвоката. В итоге пострадавшие предпочитают чинить забор и молча терпеть.

Одно из решений — электропастух. Система из тонкой проволоки и слабого электрического импульса. Она не вредит животным, но ограничивает их перемещения. Стоимость комплекта — от нескольких десятков тысяч рублей, и в пересчёте на сохранённый урожай эти вложения быстро окупаются.

Пока владельцам животных проще игнорировать ущерб, а соседям — чинить забор, конфликты будут повторяться. Но при желании и с помощью доступных решений — можно разорвать этот круг и перестать делить свои грядки с чужими копытами.