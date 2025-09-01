Your browser does not support HTML5 video.

Иван Балясников из Анжеро-Судженска — шахтёр, ветеран СВО, награждённый медалями «За отвагу» и Николая Масалова.

После службы в сухопутных войсках он вернулся на родную шахту. В 2015 году перенёс тяжёлую операцию, но смог вновь выйти на работу и в 2023 году получил серебряный знак «Шахтёрская слава». С октября 2022 года по март 2025 года участвовал в специальной военной операции. Награждён медалью Николая Масалова, а также «За отвагу» и «Участник СВО». Демобилизован по состоянию здоровья.

Иван прошёл отбор в программу «СВОи Герои. КуZбасс». В сентябре он начнёт обучение, чтобы открыть для себя новую профессиональную главу.