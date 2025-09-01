1 сентября в торжественной обстановке первокурсники дали клятву студента, пообещали принимать активное участие в жизни Кузбасского государственного аграрного университета, продолжать его традиции, стремиться к знаниям и дружбе.

Поздравили студентов врио ректора Кузбасского ГАУ Ирина Кулинчик, заместитель председателя правительства Кузбасса Андрей Ариткулов, представители регионального министерства образования Кузбасса и другие почетные гости.

В 2025 году 1 сентября для Кузбасского ГАУ – это не только День знаний и начало нового учебного года. 1 сентября – день рождения человека, чье имя с гордостью носит университет. Владимир Никитович Полецков в этом году отметил бы свое 90-летие. В честь этого важного события в Кузбасском ГАУ проходят памятные мероприятия: студенты вуза узнают больше об истории, жизни и пути человека, посвятившего себя развитию сельского хозяйства.