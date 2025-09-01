В школах не только привели в порядок помещения, но и оснастили современным оборудованием лаборатории, спортзалы и актовые залы, а также учебные классы. Как отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк, теперь это современные пространства для учебы, занятий спортом и творчеством

В школе №14 Прокопьевска оборудовали VR-лабораторию, IT-полигон, лабораторию робототехники, телестудию и тир. Трудармейская школа в Прокопьевском округе ориентирована на инженерные науки, с 5 класса дети будут учить ментальную арифметику, введение в естественнонаучную грамотность, также есть профильный курс «Физика: инженеры будущего».

В беловской школе №30 оснастили соляную комнату и мультимедийную сцену. В спортзале появился электронный лазерный тир, а в кабинете технологии смонтировали модульную станцию для изучения нескольких видов производств. Одна из «изюминок» это школы – инновационная интерактивная видеостудия.



Школа №38 – одна из старейших в Ленинске Кузнецком. Там в ходе капремонта установили интерактивные панели во всех классах, обустроили лингафонный кабинет и коворкинг-зону. В обновленной школе пгт Яшкино подготовили 24 просторных учебных класса с мультимедийным оборудованием, специализированные лаборатории для занятий по физике, химии и биологии, библиотеку-медиатеку и комнату отдыха.



В киселевской школе №11, где базируется команда школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет», обустроили несколько спортивных площадок. Также там открыли школьный технопарк с лабораториями VR и 3D, БПЛА и IT.