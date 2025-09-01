Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев совместно с участником программы «Время героев» Егором Захаровым посетил Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова (школа-интернат)».



В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний, полпред поздравил всех с началом учебного года и отметил, что выбор продолжить учебу в Казачьем кадетском корпусе достоин уважения, потому что это первый шаг на пути к служению Родине.

«Казаки всегда были надёжной опорой России, верно служа Родине не только на фронтах, но и в мирной жизни. Казаки всегда шли передовыми отрядами и расширяли границы России, делали географические открытия, составляли карты новых земель, вовлекали разные народы в русский мир. И сегодня казаки верно и доблестно несут службу во всех сферах общественной безопасности, и в первую очередь, в зоне специальной военной операции», – сказал полпред.

Анатолий Серышев выразил уверенность, что многие из кадетов посвятят свою жизнь государственной службе и, уже в недалеком будущем, страна будет гордиться ими. Также он пожелал всем здоровья и успехов. Со словами напутствия к кадетам обратился Герой России, майор Егор Захаров, наставником которого в рамках федеральной программы «Время героев» является Анатолий Серышев.

На праздничной церемонии полномочный представитель вручил памятный значок «Белый журавль» кадету 8 «А» класса Ивану Филонову за участие в поисковой экспедиции «Варшавское шоссе» в составе группы Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Бердский политехнический колледж».

Директор корпуса полковник Максим Подсевалов сообщил полпреду, что с 2021 года корпус участвует в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», благодаря реализации которого создано 120 новых мест по спортивному направлению, по техническому направлению – 90 мест, приобретен инвентарь и открыто 72 места по туристско-краеведческому направлению, реализуются общеобразовательные общеразвивающие программы разных направлений. По представленным данным, более половины выпускников Казачьего кадетского корпуса связывают свою жизнь с военным делом, выбирая учебные заведения военной направленности.

Отдельное внимание было уделено вопросам патриотического воспитания, в том числе, развитию взаимодействия с высшими военными учебными заведениями и другими казачьими корпусами.

Полномочный представитель высоко оценил успехи учащихся, поблагодарил директора и коллектив корпуса за работу. Подобные образовательные организации позволяют молодым людям получить крепкие знания, глубже узнать историю России, проявить себя, и с молодого возраста быть ответственными и активными гражданами своей страны, убеждён полпред. Он неоднократно подчеркивал, что в текущей геополитической ситуации по-особому важно, чтобы общество развивалось гармонично, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности.