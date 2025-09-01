В Калуге подвели итоги финала Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Студенты из Кемеровской области завоевали пять золотых медалей: в основном и индустриальном зачетах, а также в командных соревнованиях. Эти соревнования проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Олег Инюточкин, студент Кузнецкого индустриального техникума, стал золотым медалистом в основном зачете по компетенции «Интернет вещей». Он также получил две золотые медали в этой же компетенции в индустриальном и командном зачетах. Его подготовку осуществляла эксперт-наставник Светлана Орел, преподаватель техникума.

Владимир Цыганов, студент Прокопьевского горнотехнического техникума имени В.П. Романова, завоевал золото в компетенции «Нейросети и большие данные» в командном зачете. Призера подготовил преподаватель Александр Зеляев, а на чемпионате его представляла эксперт-наставник Наталья Базылева.

Андрей Дедовец, студент Новокузнецкого транспортно-технологического техникума, был награжден золотой медалью в компетенции «Прототипирование мобильных роботов» в командном зачете. Его подготовку осуществлял эксперт-наставник Сергей Романовский.

Победители и призеры основного зачета чемпионата получат предложения о стажировках в ведущих компаниях страны и денежные призы в размере от 100 до 300 тысяч рублей.