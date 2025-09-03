Более 500 заслуженных наград получили работники СУЭК-Кузбасс ко Дню шахтера

Накануне Дня шахтера в Кузбассе состоялось чествование лучших горняков и шахтерских коллективов. Всего государственных, областных, ведомственных, муниципальных и корпоративных наград удостоились более 500 работников предприятий Компании. Награды вручены ранее на торжественных собраниях, прошедших в преддверии главного праздника.

Среди награжденных более трех десятков сотрудников СУЭК-Кузбасс. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены четыре работника Компании. Один из них – подземный машинист горных выемочных машин шахты имени С.М. Кирова Сергей Безуглов. Бригада Безуглова – одна из лидирующих по проведению подготовительных работ в Компании. С начала текущего года коллективом подготовлено более двух километров горных выработок.

Десяти работникам Компании присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Сергей Суворов трудится подземным механиком шахты имени С. М. Кирова, Александр Дунин – подземным горнорабочим очистного забоя шахты имени А.Д. Рубана, Олег Мальцев – машинистом горных выемочных машин шахты «Талдинская-Западная-1», Валерий Спиридонов – машинистом бульдозера разреза «Заречный», Виктор Бабинца – подземным электрослесарем шахты «Талдинская-Западная-2». Еще двое награжденных – работники шахты имени В. Д. Ялевского: заместитель главного инженера Сергей Юрташкин и подземный электрослесарь Николай Кустов. Почетное звание присвоено подземному горномонтажнику Сергею Ткаченко и заместителю начальника подземного участка сервисного предприятия «Спецналадка» Александру Бабинову.

Также по сложившейся традиции подведены итоги ежегодного областного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России». В течение полугода угольные компании региона соревновались между собой в 15 номинациях.Конкурсная комиссия определила победителей на основании производственно-экономических показателей.

В номинации «Шахта – 2025» победу одержала шахта имени С.М. Кирова. Лучшим директором в этом году признан директор шахты имени В.Д. Ялевского Александр Кавардаков. А лучшей очистной бригадой 2025 стала бригада Кирилла Куксова шахтоуправления «Комсомолец».

Всем победителям были вручены дипломы и кубки на торжественном собрании с участием губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Фото коллективов лучших угольных компаний, предприятий, директоров, начальников участков, бригадиров угледобывающих предприятий размещены в Галерее шахтерской славы Дворца культуры шахтеров в городе Кемерово.

В этот же день горняки СУЭК-Кузбасс приняли участие в шахтерских парадах. Колонны торжественным маршем прошли в городах Новокузнецк и Кемерово.