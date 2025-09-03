Накануне Дня шахтера в Кузбассе состоялось чествование лучших горняков и шахтерских коллективов. Всего государственных, областных, ведомственных, муниципальных и корпоративных наград удостоились более 500 работников предприятий Компании. Награды вручены ранее на торжественных собраниях, прошедших в преддверии главного праздника.

Среди награжденных более трех десятков сотрудников СУЭК-Кузбасс. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены четыре работника Компании. Один из них – подземный машинист горных выемочных машин шахты имени С.М. Кирова Сергей Безуглов. Бригада Безуглова – одна из лидирующих по проведению подготовительных работ в Компании. С начала текущего года коллективом подготовлено более двух километров горных выработок.

Более 500 заслуженных наград получили работники СУЭК-Кузбасс ко Дню шахтера
Десяти работникам Компании присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации». Сергей Суворов трудится подземным механиком шахты имени С. М. Кирова, Александр Дунин – подземным горнорабочим очистного забоя шахты имени А.Д. Рубана, Олег Мальцев – машинистом горных выемочных машин шахты «Талдинская-Западная-1», Валерий Спиридонов – машинистом бульдозера разреза «Заречный», Виктор Бабинца – подземным электрослесарем шахты «Талдинская-Западная-2». Еще двое награжденных – работники шахты имени В. Д. Ялевского: заместитель главного инженера Сергей Юрташкин и подземный электрослесарь Николай Кустов. Почетное звание присвоено подземному горномонтажнику Сергею Ткаченко и заместителю начальника подземного участка сервисного предприятия «Спецналадка» Александру Бабинову.

Также по сложившейся традиции подведены итоги ежегодного областного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России». В течение полугода угольные компании региона соревновались между собой в 15 номинациях.Конкурсная комиссия определила победителей на основании производственно-экономических показателей.

В номинации «Шахта – 2025» победу одержала шахта имени С.М. Кирова. Лучшим директором в этом году признан директор шахты имени В.Д. Ялевского Александр Кавардаков. А лучшей очистной бригадой 2025 стала бригада Кирилла Куксова шахтоуправления «Комсомолец».

Всем победителям были вручены дипломы и кубки на торжественном собрании с участием губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Фото коллективов лучших угольных компаний, предприятий, директоров, начальников участков, бригадиров угледобывающих предприятий размещены в Галерее шахтерской славы Дворца культуры шахтеров в городе Кемерово.

В этот же день горняки СУЭК-Кузбасс приняли участие в шахтерских парадах. Колонны торжественным маршем прошли в городах Новокузнецк и Кемерово.

    – В этот важный день мы с гордостью говорим о достижениях наших коллективов. Особо хочется подчеркнуть, что самым ценным ресурсом Компании являются наши работники – ответственные и обладающие высоким уровнем профессионализма. У нас есть перспективы развития и правильный вектор. Поэтому на достигнутом останавливаться не планируем, – отметил генеральный директор СУЭК Александр Редькин.