Путь молодого специалиста из Кузбасса: служба в армии, участие в СВО, работа в угольной отрасли и стремление к развитию региона.

Игорь Черемников окончил Осинниковский горнотехнический колледж в 2021 году. После учёбы пошёл служить по контракту и принял участие в специальной военной операции.

С апреля по август 2022 года служил наводчиком-оператором танка на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За боевые заслуги награждён медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия». Демобилизован в марте 2023 года.

С сентября того же года работает подземным горняком на шахте «Алардинская», зарекомендовал себя как ответственный и надёжный специалист. Игорь прошёл отбор в программу «СВОи Герои. КуZбасс». В сентябре начинает обучение в сфере молодёжной политики. Пока он продолжает работать в шахте, но уже смотрит в будущее — с планами, расчётами и без лишних слов.