В мессенджере MAX сегодня появился официальный канал президента России Владимира Путина. Подписаться на него можно по ссылке – max.ru/news_kremlin. Он носит название «Кремль. Новости».

– У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной, — говорится в сообщении Кремля.

Напомним, что в отечественном мессенджере можно подписаться и на официальный канал губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Он завел его для общения с жителями региона 20 августа.