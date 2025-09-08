С 1 сентября по 30 ноября 2025 г. в поддержку национального проекта «Экология» пройдет осенний сезон Всероссийской акции «БумБатл».

Цель акции – не просто собрать как можно больше макулатуры, но и привлечь внимание к проблемам переработки отходов и осознанному потреблению. Для этого в рамках «БумБатла» запланированы экоуроки, лекции и даже экскурсии на предприятия переработки.

Особенность акции в 2025 году: участники смогут обменять собранную макулатуру на билеты в учреждения культуры (театры, музеи) или на спортивные мероприятия. Для этого в регионе будет сформирован специальный билетный фонд.

К участию приглашаются коллективы детских садов, школ, ссузов, вузов, предприятий и организаций всех форм собственности, а также все жители Кузбасса. Победителей определят в нескольких категориях по количеству собранного вторсырья.