Из 15 086 многоквартирных домов в Кузбассе к отопительному сезону готовы 14 581 здание. Такую информацию предоставила региональная Госжилинспекция. Что касается начала подачи тепла в дома кузбассовцев, дату запуска муниципалитеты определяют сами. Главный ориентир – понижение среднесуточной температуры до +8 градусов.

Некоторые территории уже определились со стартом отопительного сезона. Так, в Гурьевском округе радиаторы в жилых домах начнут нагреваться 15 сентября, а в Новокузнецком округе тепло стали подавать в школы и детсады еще 5 сентября.

Фото: пресс-служба АПК