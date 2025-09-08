Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева с юбилеем поздравил Илья Середюк. Глава региона отметил, что за 75 лет выпустил свыше 100 тысяч специалистов.

«Сегодня с особой теплотой и гордостью вручил заслуженные награды представителям университета. Все они посвятили науке много лет, стали авторами десятков и сотен научных работ, внесли огромный вклад в развитие системы образования и подготовку специалистов для экономики региона», – сказал губернатор на торжественном приеме.

Лучших специалистов вуза отметили областными наградами. Илья Середюк вручил серебряный нагрудный знак «Кузбасс» доценту кафедры истории, философии и социальных наук Татьяне Мамзиной. Медалью Алексея Леонова наградили заместителя проректора по научной работе и международному сотрудничеству, кандидата технических наук Романа Беляевского – автора более 130 научных работ по энергосбережению. Медаль «За служение Кузбассу» получил старший преподаватель кафедры физвоспитания Павел Борисов, приведший университет к победе на Универсиаде студентов вузов Кузбасса.

За вклад в развитие системы образования региона и подготовку квалифицированных специалистов вузу вручили Памятный адрес губернатора Кузбасса.